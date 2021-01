Il Messaggero | Il doppio ex Rambaudi: “Chi vince tra Atalanta e Lazio fa un allungo decisivo. Gasperini allenatore bravo, ma non simpatico”

Da sempre Atalanta-Lazio è una sfida che racchiude in sè la storia di molti doppi ex. Uno dei più importanti è sicuramente Roberto Rambaudi che, attraverso le pagine de Il Messaggero, ha parlato della sfida di domenica partendo prima dai suoi ricordi: “All’Atalanta sono molto legato, sono stato guidato da Lippi e Prandelli giocando con talenti pazzeschi. Ho trascorso due anni belli ed intensi, ma arrivato a Roma, sia per la città che per la Lazio, è stato amore a prima vista. Atalanta e Lazio sono due formazioni che giocano a calcio con un livello tattico molto alto. Si tratta di due bellissime filosofie, seppur molto diverse. Domenica chi vincerà farà un passo decisivo verso la qualificazione in Champions, ma forse anche verso qualcosa di diverso in un campionato anomalo come questo. Gasperini? È un allenatore molto bravo, ma non simpatico. Quando disse di Immobile tuffatore o quando ricorda insistentemente il mancato rigore di Bastos in finale di Coppa Italia ha una caduta di stile. Forse è una sua strategia, ma non so se andrà a buon fine“.

