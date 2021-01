Il Messaggero | Lazio, obbligo di riscatto

Il k.o contro l’Atalanta in Coppa Italia va subito archiviata per guardare con fiducia alla trasferta di domenica contro i bergamaschi dove servirà un autentico riscatto. Lotito non ha digerito bene l’ultima sconfitta dei biancocelesti e pretende fin da subito un segnale di riscossa: contro i bergamaschi nelle ultime 7 uscite sono arrivate ben 5 sconfitte. Per ritrovare una vittoria in trasferta, tra l’altro, bisogna risalire alla prima giornata del campionato 2016-17 (3-4 per i capitolini) con Inzaghi che tra due giorni cercherà di sfruttare le assenze di Gosens e Hateboer sulle fasce nerazzurre ed il ritorno di Luis Alberto per tentare il colpaccio. Espugnare Bergamo per sognare il quarto posto ora diventa fondamentale, mentre i biancocelesti sono alle prese anche con l’ennesimo infortunio stagionale: le condizioni di Strakosha preoccupano, il ginocchio è sempre più gonfio. La Lazio vuole scongiurare l’operazione, ma comunque il recupero rimane un lungo recupero da affrontare. Lo riporta Il Messaggero

