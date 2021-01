Serie A, pari tra Torino e Fiorentina: due espulsi nei viola

L’anticipo del venerdì che apre la 20° giornata di Serie A tra Torino e Fiorentina termina per 1-1. Gara giocata sul piano dell’equilibrio con occasioni da entrambe le parti fino al 61′, quando il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli si fa espellere – dopo intervento del Var – atterrando Lukic al limite dell’area accendendo così il match. Sei minuti dopo, nonostante l’inferiorità numerica, la sbloccano gli ospiti con Ribery, il quale supera Sirigu dopo una serie di passaggi nello stretto al limite dell’area granata. Al 71′ altro episodio: la Fiorentina rimane in 9 con l’espulsione di Milenkovic che dà una testata a Belotti. All’87’ è proprio il ‘gallo’ a siglare il pareggio in estirada su assist di Verdi. Dopo questo scontro la classifica recita 15 punti per il Torino, al momentaneo 17° posto, e 22 per la Fiorentina 12° in classifica.

