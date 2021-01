SOCIAL | 29 gennaio 2013: la Lazio batte la Juventus e vola in finale di Coppa Italia: il ricordo della società | VIDEO

Sono passati esattamente otto anni da quel 29 gennaio del 2013 quando, allo Stadio Olimpico di Roma, la Lazio ospitò la Juventus per la Semifinale di ritorno di Coppa Italia. Una settimana prima, nella sfida d’andata, in casa dei bianconeri, finì 1-1 con le reti di Peluso per la Juventus e Stefano Mauri, a quattro dalla fine, per i biancocelesti. Al ritorno, dopo il vantaggio di Gonzalez ad inizio secondo tempo per i padroni di casa, Vidal, nei minuti di recupero, gela l’Olimpico portando il risultato sull’1-1 che vuol dire supplementari. Ma il recupero non era ancora finito: 93′ calcio d’angolo per la Lazio, cross in area di rigore da parte di Mauri a trovare Floccari che, spizzando di testa, insacca alle spalle di Storari. Esplode lo Stadio Olimpico, la Lazio vince 2-1 e si qualifica per la finale di Coppa Italia. Quella finale che, ormai, è entrata di diritto nella storia: 26 maggio 2013, Roma-Lazio 0-1.

La società biancoceleste, ha voluto ricordare, a distanza di otto anni, la Semifinale contro la Juventus attraverso un video pubblicato sul profilo ufficiale Twitter della Lazio: il filmato ripercorre le azioni salienti della sfida, con tanto di esultanza e festeggiamenti finali da parte dei biancocelesti.

