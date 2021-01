SOCIAL | Luis Alberto e Musacchio pronti a scendere in campo: “Avanti tutta!” – FOTO

Tra poco meno di 48 ore sarà di nuovo Atalanta-Lazio. Gli uomini di Inzaghi, dalla mattinata di ieri hanno ripreso ad allenarsi a Formello in vista della trasferta di Bergamo. C’è voglia di rivincita da parte dei biancocelesti, dopo l’amara eliminazione dalla Coppa Italia. Tra le note positive di queste ore, il ritorno in gruppo di Luis Alberto, dopo l’intervento d’urgenza che lo aveva costretto allo stop. Ma anche il nuovo arrivato Mateo Musacchio si è messo subito al lavoro e chissà che non possa esordire proprio nel delicato match di domenica. Entrambi i giocatori hanno condiviso con i tifosi scatti dalle sedute di allenamento e il Mago suona la carica: “Siamo concentrati e stiamo lavorando duramente per affrontare il resto della stagione. Avanti tutta!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mateo Musacchio 🇦🇷 (@mateomusacchio)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luis Alberto (@10_luisalberto)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: