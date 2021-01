SOCIAL | Milinkovic lancia un messaggio a Rey Mysterio: “Domenica sarò come te sul ring!” – VIDEO

Il centrocampista biancoceleste Sergej Milinkovic Savic ha voluto mandare un simpatico messaggio al tre volte campione del mondo in WWE, il wrestler statunitense Rey Mysterio. Nel novembre del 2019 proprio il wrestler, con un videomessaggio divenuto virale, aveva manifestato la sua ammirazione verso la Lazio e in particolare modo verso il Sergente, che questa volta ha deciso di ricambiare.

Il serbo, in vista di un importante incontro di Rey Mysterio in programma domenica si è così rivolto al suo amico, con un video in inglese pubblicato sul profilo instagram della Lazio. Questo il contenuto:

“Rey Mysterio, amico mio, voglio augurarti buona fortuna per il tuo prossimo match domenica nel Royal Rumble. Avrò anch’io un big match e ti prometto che lo affronterò proprio come farai tu sul ring. E un’altra cosa, voglio la tua maschera con cui celebrare il mio prossimo gol!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

