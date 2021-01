SOCIAL | Reina suona la carica in vista dell’Atalanta: “Sappiamo cosa ci giochiamo” – FOTO

Domenica la Lazio sarà di nuovo a Bergamo per tentare di vendicare la sconfitta subita in Coppa Italia, e cercare di allungare la striscia di vittorie consecutive in campionato. Intanto Pepe Reina suona la carica in vista del match tramite Instagram. Pochi minuti fa ha postato una foto con scritto: “SIAMO PREPARATI! Consapevoli di cosa ci giochiamo domenica”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pepe Reina (@preinaofficial)

