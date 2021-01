Uefa, si lavora ad un nuovo format della Champions League

Stando a quanto riportato da As, l’Uefa starebbe lavorando ad un nuovo format della Champions League: la SuperChampions. Per allontanare definitivamente la minaccia Super League, il presidente Ceferin starebbe così occupando al progetto per il nuovo format previsto nel periodo 2024-2033, con l’ipotesi di essere anticipato addirittura al 2022 o al 2023.

Insieme a Ceferin, riporta ancora As, ci sarebbe un comitato di esperti formato da due vicepresidenti Uefa: Luis Rubiales e Fernando Gomes; il segretario generale Theodore Theodoridis. Il presidente starebbe altresì negoziando con Real Madrid, Juventus, Psg, Manchester United e Fenerbahce, che rappresentano l’European Club Association.

