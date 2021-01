Zona gialla a Roma e nel Lazio: da domenica riaperture per bar e ristoranti

Come riportato da Ansa.it il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. Sono in area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni, tra cui il Lazio, sono in zona gialla”.

Il Lazio è stato inserito nella zona gialla e nella fascia di rischio “moderata” stando ai dati relativi alla settimana dal 18 al 24 gennaio. In quel periodo, l’indice Rt nazionale ha fatto registrare un calo rispetto alla settimana precedente: da 0.97 a 0.84. In forte discesa anche l’incidenza dei casi.

I dati sorridono tanto che ieri l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, solitamente prudente, li aveva snocciolati con fierezza: “I tassi di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva e di area medica tornano entrambi al di sotto della soglia di allerta. In diminuzione l’incidenza e il numero dei nuovi focolai nella settimana di riferimento”.

