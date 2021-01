Atalanta-Lazio: gara che promette spettacolo e nel segno del ‘Sergente’

Domenica alle 15.00 ci sarà il secondo atto di Atalanta-Lazio. Il primo round, che ha avuto luogo mercoledì in Coppa Italia, ha visto la squadra di Gasperini staccare il pass di accesso alla semifinale. Sconfitta amara, quella subita dai biancocelesti che peró avranno subito una chance di riscattarsi nel match di campionato, a Bergamo.

All’ultimo respiro – Quella tra Lazio e Atalanta è sempre stata una gara senza esclusione di colpi e ricca di gol. Da quando gli allenatori delle due squadre, Inzaghi e Gasperini, siedono nelle rispettive panchine sono ben 46 le reti segnate complessivamente tra Serie A e Coppa Italia. Dal primo scontro datato 21 agosto 2016 con la Lazio che si impone in trasferta per 3-4, fino ad arrivare al 3-2 dei bergamaschi di 3 giorni fa. Tra le gare più rocambolesche e al cardiopalma i tifosi biancocelesti ricordano sicuramente il 3-3 all’Olimpico, nell’ottobre del 2019. Un primo tempo da incubo per la formazione di Inzaghi che rientra negli spogliatoi sotto di 3 reti, salvo poi effettuare una rimonta perfetta che ristabilisce la parità, acciuffata con un rigore di Immobile al 92’.

Il confronto Inzaghi-Gasperini, in campionato, vede attualmente in vantaggio il tecnico della Dea con 4 vittorie. Due, invece, quelle dell’allenatore biancoceleste, che, dopo il doppio successo nella stagione 2016-17, non è più riuscito a conquistare i tre punti contro l’Atalanta, divenuta una vera e propria bestia nera. La sfida più “prestigiosa” però, se la aggiudica la Lazio con un 2-0 rifilato agli avversari e il conseguente trionfo nella finale di Coppa Italia del 2019.

Nel segno del Sergente – L’Atalanta è senza dubbio la vittima preferita di Sergej Milinkovic Savic. L’attaccante serbo dà sempre sfoggio delle sue brillanti qualità nelle sfide contro la Dea, alla quale ha rifilato finora ben 5 gol. La rete più importante e memorabile è senza dubbio quella siglata nella finale di Coppa Italia il 15 maggio 2019: entrato a gara in corso, dopo soli 3 minuti in campo impone la sua fisicità, si eleva al di sopra di tutti e con un colpo di testa batte un impotente Gollini e porta la Lazio in vantaggio.

Insomma una sfida, quella di domani, che si prospetta agguerrita e che promette spettacolo, con i biancocelesti chiamati a una reazione e a una prova di grande personalità, chissà magari proprio nel segno del Sergente.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: