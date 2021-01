Atalanta-Lazio, Gasperini in Conferenza Stampa: “Campionato avvincente, domani avremo tre assenze”

Alla vigilia della gara di campionato, Atalanta-Lazio, il tecnico del club bergamasco Gian Piero Gasperini ha presentato la sfida in Conferenza Stampa:

“C’è grande battaglia ed è un campionato diverso, ci sono tante squadre coinvolte, noi vogliamo restare a lungo tra le primissime e poi tracceremo i nostri obiettivi. Con due punti puoi essere in Champions o fuori dall’Europa. Negli ultimi anni abbiamo sempre fatto gironi di ritorno importanti, quello di andata è stato da record. La stagione è veramente anomala, abbiamo già giocato tante partite e stiamo ancora all’inizio del girone di ritorno. Non è il momento di bilanci, ma bisogna guardare di gara in gara. Arrivare a questa partita avendo vinto la precedente ci dà la carica giusta. In dieci giorni ci giochiamo la finale di Coppa Italia e la gara contro il Real Madrid si avvicina. Cerchiamo di stare dietro a tutto, senza fare bilanci”.

“Mancheranno Hateboer, Gosens, Sutalo, per il resto ci siamo tutti. Romero sta bene e non è acciaccato, ma può giocare anche Palomino che col Napoli sarà squalificato. Sulla trequarti vedo un po’ tutti, è tornato anche Pasalic. Miranchuk e Malinovskyi hanno fatto gol e le partite di Ilicic, Muriel e Zapata sono state straordinarie. Ultimamente sta bene anche Lammers. La rosa è completa, in attesa di Kovalenko che potrebbe arrivare anche subito, ma non è ancora chiaro cosa succederà.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: