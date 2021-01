Atalanta-Lazio, sfida tra imbattute: in Serie A nel 2021 nessuna come loro

Domani alle 15 andrà in scena una partita molto importate ai fini della classifica, il secondo atto di una settimana molto particolare: Atalanta-Lazio. Il primo round se l’è aggiudicato la squadra bergamasca, ma se da una parte c’è ancora molto da lavorare soprattutto a livello di cattiveria ed incisività in alcune situazioni (nell’ultima mezz’ora un solo tiro in porta nonostante il possesso palla nettamente a favore dei biancocelesti), dall’altra parte è sbagliato porre sullo stesso piano le due partite in quanto la squadra capitolina è scesa con una formazione diversa rispetto all’undici titolare che probabilmente vedremo domenica.

Si può quindi assegnare al match di mercoledì scorso una validità relativa, che ha comunque fatto emergere delle difficoltà che la Lazio dovrà essere pronta a superare già domani per poter proseguire la cavalcata verso le zone alte della classifica, continuando una striscia positiva attiva ormai dall’inizio del nuovo anno: le premesse non sono state del tutto eccellenti, considerando il pareggio con il Genoa per 1-1 il 3 Gennaio, ma la situazione si è rialzata in modo netto nelle partite successive, grazie alle vittorie contro Fiorentina per 2-1, contro il Parma per 0-2, contro la Roma nel derby per 3-0 e contro il Sassuolo nel 2-1 casalingo ottenuto la scorsa domenica. Una striscia ottima che ha riportato la Lazio in piena corsa per un posto in Champions League per la prossima stagione, una competizione che quest’anno ha regalato fantastiche notti alla squadra capitolina e che ora vorrà riassicurarsi anche per la prossima stagione.

La buona striscia ottenuta in questo 2021 dalla Lazio, però, domani si scontrerà contro un’altra striscia positiva di vittorie, quella dell’Atalanta. Anche la squadra bergamasca viene da 4 vittorie ed un pareggio in questo 2021, nonostante nel mezzo ci sia anche da considerare il pareggio ottenuto nella partita recuperata contro l’Udinese, pochi giorni dopo il pareggio ottenuto contro il Genoa, mostrando un papabile lieve calo della squadra di Gasperini, che si è però perfettamente ripresa con la partita di San Siro contro la prima della classe, il Milan, per 0-3 in una partita dominata sotto molti aspetti. Gli altri risultati ottenuti sono stati 5-1 contro il Sassuolo, 3-0 c0ntro il Parma e 1-4 contro il Benevento.

Questo percorso fa di Atalanta e Lazio le uniche due squadre ancora imbattute in questo primo mese di 2021 e, di conseguenza, una gara molto interessante da seguire in una giornata che potrà dire tanto del futuro di queste due squadre.

