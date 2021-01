Atalanta, un giocatore positivo al Covid

Domani Atalanta e Lazio scendono in campo alle ore 15:00 al Gewiss Stadium. La squadra di Gasperini, che dovrà rinunciare a Gosens per squalifica, e ad Hateboer per infortunio, dovrà fare a meno anche di Romero. Il difensore argentino, è risultato positivo al Covid, e sarà quindi indisponibile per la gara di domani contro la Lazio. Lo riporta Sportface.

