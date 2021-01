Carolina Morace pronta a diventare l’allenatrice della Lazio Women

Secondo quanto riportato su Twitter da Antonello Valentini, ex direttore generale della FIGC, Carolina Morace è pronta a tornare alla Lazio. Non come calciatrice, come fece negli anni 80, bensì come allenatrice. Nel suo staff, anche la moglie, l’ex calciatrice australiana Nicola Jane Williams, nella veste di preparatrice atletica.

