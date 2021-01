CdS | Il caso Lazio-Sassuolo: Inzaghi verso il patteggiamento

Dopo Liverani e Buffon, anche Simone Inzaghi sotto inchiesta per blasfemia.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la partita sotto giudizio è Lazio–Sassuolo (2-1) della scorsa domenica: gli ispettori federali hanno verbalizzato due frasi blasfeme che l’allenatore avrebbe pronunciato nel corso della sfida all’Olimpico. La Procura Federale ha comunicato alla Lazio e all’allenatore la chiusura dell’indagine. Inzaghi pensa di chiedere il patteggiamento per non incorrere nel deferimento al Tribunale Nazionale Federale.

Il tecnico biancoceleste, presente domani in panchina contro l’Atalanta, rischia una multa salata e una giornata di squalifica; il caso è stato affidato all’avvocato Sara Agostini di Brescia. La Lazio non risulta coinvolta e si attende l’evoluzione della vicenda.

