CdS | Riscossa Correa. Caicedo fermo

A Bergamo il Tucu partirà titolare e Muriqi in panchina. Caicedo ancora sofferente, per cui la convocazione resta lontana.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Muriqi sembra essersi sbloccato e Correa è sulla strada per tornare al massimo della sua forma. La Lazio affronta domani l’Atalanta: in vista della gara Simone Inzaghi dovrà prendere una decisione. Sicuramente tornerà dal primo minuto Ciro Immobile, ma resta da capire da chi verrà affiancato. Al momento Correa appare in vantaggio rispetto a Muriqi e anche allo stesso Caicedo, assente nell’allenamento di ieri per fascite plantare.

Recuperato Luis Alberto e torna Leiva; per Milinovic Savic un giorno di riposo e nell’allenamento odierno si valuteranno le condizioni fisiche. Ieri sera il giocatore è stato protagonista di un siperietto divertente sui social con Rey Mysterio, wrestler della WWE: ”Amico mio ti voglio augurare buona fortuna per il tuo prossimo match di domenica alla Royal Rumble. Anche io ho un grande incontro e ti prometto che andrò alla grande, così come farai tu sul ring. E un’altra cosa: voglio la tua maschera per celebrare il mio prossimo gol”.

In difesa, preferiti sulle fasce Lazzari e Marusic, anche se nelle prove di ieri è stato utilizzato Senad Lulic che sta gradualmente recuperando la condizione fisica. Testata una potenziale linea a tre con Patric, Acerbi e Radu; non si esclude che Musacchio possa partire titolare.

