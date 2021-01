CONFERENZA INZAGHI – “Contro l’Atalanta abbiamo commesso errori da non fare. Luis Alberto mi ha dato buone sensazioni, Musacchio è pronto”

Alla vigilia del match di Serie A contro l’Atalanta, che si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 15:00 di domenica 31 gennaio, l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato della sfida.

“La gara di mercoledì è stata giocata molto bene, ma non bisogna commettere errori contro un’avversaria come l’Atalanta. Ora siamo concentrati sulla partita di domani. Luis Alberto ha svolto due sedute d’allenamento positive. Oggi mi ha dato buone sensazioni, mentre Mateo Musacchio lo abbiamo voluto, ora è pronto anche se si allena con noi solo da due giorni. Le partite con l’Atalanta sono molto intense: nel 2019 abbiamo vinto il match più importante, valida per la finale di Coppa Italia, ma ora vogliamo tornare a vincere. Avevamo bisogno di un calciatore che potesse sostituire Luiz Felipe, Musacchio ci darà una grande mano. Gasperini? Ognuno può dire quel che crede, io resto concentrato sulle cose su cui posso incidere. Volevamo la semifinale di Coppa Italia e avremmo meritato la qualificazione. Siamo in un ottimo momento, ma domani ci servirà una grande prova contro un’ottima squadra. Strakosha, Caicedo, Cataldi e Luiz Felipe non partiranno per la trasferta. Domani inizierà per noi il girone di ritorno, abbiamo conseguito un discreto bottino di punti finora. Ci servirà, però, qualcosa in più nella seconda fase del campionato. Al di là del risultato, nella gara di mercoledì la Lazio ha offerto una grande prova. Abbiamo commesso degli errori che hanno compromesso il risultato, ma sono soddisfatto della prestazione che ha messo in campo la squadra”.

