SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sull’Atalanta

Dopo la sconfitta in Coppa Italia proprio contro l’Atalanta, la Lazio si prepara a riaffrontare i bergamaschi anche in Serie A: appuntamento a domani alle ore 15:00 al Gewiss Stadium di Bergamo. Dopo aver fatto rifiatare qualche giocatore, entrambe le squadre torneranno a schierare le loro formazioni tipo, a eccezione di qualche defezione obbligata. Andiamo a vedere nel dettaglio il momento bergamasco.

L’ATALANTA – In Serie A, la squadra di Gasperini arriva da una strepitosa prestazione contro il Milan: a San Siro, è stato 0-3 il risultato finale, che ha visto l’Atalanta dominare in lungo e in largo sui rossoneri. Tuttavia, Ilicic e compagni stanno avendo un rendimento piuttosto altalenante nelle ultime gare: prima della vittoria di Milano, c’erano stati due pareggi contro Genoa e Udinese, segno di una squadra in salute, ma non sempre con un motore al massimo dei giri.

LA FORMAZIONE (3-4-1-2) – Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Ruggeri; Pessina; Ilicic, Zapata.

LA STELLA – Il giocatore che è tornato a brillare è sicuramente Josip Ilicic, che è tornato a decidere le gare che più contano. Dopo un difficile inizio di stagione, lo sloveno è tornato ad offrire grandi prestazioni, come in Atalanta–Roma, o come lo stesso Milan–Atalanta dello scorso sabato. Se Ilicic è emotivamente dentro la partita, difficilmente può essere fermato: un sinistro telecomandato e una capacità di muoversi nello stretto impressionate. La Lazio dovrà stare molto attenta.

IL PRECEDENTE – L’ultima gara giocata a Bergamo tra Atalanta e Lazio risale al 24 Giugno 2020. Era la prima giornata della Serie A post lockdown, quando i biancocelesti accarezzavano il sogno Scudetto: dopo una gran partenza della Lazio, che era andata in vantaggio per 0-2, gli uomini di Gasperini ribaltarono la situazione vincendo 3-2, grazie alla decisiva rete di Palomino.

