CorSera | Luis Alberto, altra magia. E’ già pronto per giocare

Dieci giorni dopo l’operazione, lo spagnolo risponde sì a Inzaghi.

Come riportato dal Corriere della Sera, Luis Alberto, reduce da un’intervento di urgenza per un’infiammazione all’appendice, è tornato ad allenarsi e domani dovrebbe tornare in campo. Le quattro vittorie consecutive in campionato hanno permesso alla Lazio di avvicinarsi alla zona Champions: nella giornata di domani l’Atalanta potrà frenare o permettere ai biancocelesti di continuare la risalita. Il recupero di Luis Alberto è stata una buona notizia per Inzaghi, lo spagnolo è un elemento unico e, anche se Pereira è l’unico che gli somiglia per caratteristiche non è ancora pronto. Nelle ultime partite, non a caso, l’allenatore biancoceleste ha preferito puntare su Akpa Akpro, un giocatore totalmente diverso. Domani oltre a Luis Alberto, torneranno Leiva (squalificato in Coppa Italia) e Milinkovic Savic, che ieri non si è allenato. Inzaghi, dunque, si riaffida al suo centrocampo per tornare a sfidare l’Atalanta e a migliorare la classifica.

