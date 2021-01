ESCLUSIVA| Atalanta-Lazio, l’ex nerazzurro Andrea Lazzari: “Le due squadre vivono un momento positivo. Inzaghi un ottimo allenatore con idee importanti”

Domani alle 15 andrà in scena al Gewiss Stadium il secondo round di questa settimana tra Atalanta e Lazio, una partita molto importante che potrà essere pesante per la corsa alla qualificazione in Champions League, competizione in cui peraltro entrambe le squadre sono ancora in gioco, dato che le due squadre distano solo due punti. Tutto ciò rende questa partita ancora più interessante per chiunque sia appassionato di calcio. Per parlare di questo ed altro è intervenuto l’ex giocatore dell’Atalanta Andrea Lazzari, tra le fila della Dea nelle giovanili e per quattro stagioni in prima squadra, in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it.

Come arrivano Atalanta e Lazio a questa partita e chi è la favorita secondo te?

Arrivano bene tutte e due le squadre, sono entrambe in un momento positivo. Forse l’Atalanta arriva un pochino meglio visto il risultato di coppa Italia.

Quali sono i punti di forza delle due squadre?

I punti di forza tra le due squadre sono abbastanza simili, tutte e due stanno portando avanti un progetto che ormai va avanti da diversi anni con ottimi risultati. Credono fortemente nella forza del gruppo per poi esaltare il singolo, ed hanno due allenatori con idee differenti ma vincenti.

La partita di Coppa Italia di mercoledì scorso può influenzare quella di domani?

Non credo che la partita di mercoledì influirà sulla testa delle due squadre, in quanto hanno un credo molto importate che va oltre al singolo risultato.

Cosa pensi del lavoro fatto da Inzaghi in questi anni e della squadra che ha costruito?

E’ un progetto che va avanti ormai da anni con ottimi risultati, come ho detto anche prima, ed Inzaghi si sta confermando un ottimo allenatore e con idee importanti. Anche quando sono mancati i pezzi pregiati ha saputo mettere in campo sempre squadre molto competitive.

C’è mai stato un momento nella tua vita in cui hai avuto dei contatti con la Lazio?

All’inizio della mia carriera quando Delio Rossi dall’Atalanta è venuto alla Lazio forse c’è stato qualcosa, ma poi non se ne fece nulla.

Pensi che Lazio ed Atalanta potranno superare il complicato turno di Champions League rispettivamente contro Bayern Monaco e Real Madrid?

Per quanto riguarda il turno di Champions, sarà molto dura per entrambe le squadre, anche se ormai ci hanno abituato a grandi risultati, quindi sarebbe bene aspettarsi di tutto. Da bergamasco spero che l’Atalanta possa proseguire il cammino, mentre da italiano spero che anche la Lazio possa passare il turno!

