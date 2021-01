FORMELLO – Inzaghi ritrova Luis Alberto e rimanda il debutto di Musacchio. Ancora out Caicedo

L’eliminazione dalla Coppa Italia è motivo sufficiente per caricare la Lazio in vista del secondo impegno ravvicinato contro l’Atalanta. La differenza è negli interpreti che scenderanno in campo: da un lato tornano Ilicic e Zapata dall’altro i recuperi sono tanti e importanti. Su tutti Inzaghi può tornare a contare su Luis Alberto dopo l’operazione per appendicite, lo spagnolo si allena regolarmente ed è pronto a riprendere le redini della Lazio. Centrocampo quindi titolare insieme a Lucas Leiva e Milinkovic così come sono confermate le fasce laterali con Lazzari e Marusic. Davanti fiducia a Correa al fianco di Ciro Immobile, per il tecnico le gerarchie sono chiare anche in virtù dell’assenza di Caicedo che soffre di una fastidiosa fascite plantare. In difesa niente esordio per Musacchio che partirà dalla panchina, toccherà quindi ancora a Patric sul centrodestra Radu sul centrosinistra affiancare Francesco Acerbi. Fra i pali nessun dubbio con Pepe Reina. Non si sono allenati con i compagni Strakosha, Armini, Luiz Felipe e Cataldi.

