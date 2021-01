GdS | Ancora l’Atalanta. Stavolta la Lazio chiude a chiave la retroguardia

Nella giornata di domani al Gewiss Stadium di Bergamo la Lazio sfida di nuovo la formazione di Gasperini, a pochi giorni di distanza dalla gara di Coppa Italia. Si tratta del terzo confronto stagionale tra le due squadre rivelazione del calcio italiano negli ultimi anni.

Come riportato dal Gazzetta dello Sport, la crescente rivalità tra le due formazioni è stata alimentata nel tempo: nel 2019 Atalanta e Lazio si sono affrontate per la conquista del trofeo di Coppa Italia, vinto dalla squadra di Inzaghi senza aver subito reti (2-0), aspetto di grande interesse dal momento che nelle altre dieci gare giocate con i neroazzurri dal 2016-17 gli stessi biancocelesti hanno subito dai bergamaschi 25 reti. Tornando a questa stagione, nei vari confronti l’Atalanta è riuscita a realizzare sette goal alla Lazio tra campionato e Coppa Italia.

Nel confronto tra Inzaghi e Gasperini i bergamaschi sono in vantaggio: 5 vittorie per i bergamaschi, 3 per i laziali e 3 pareggi.Nella giornata di domani la Lazio, per interrompere la serie negativa con i neroazzurri, dovrebbe tentare di subire meno goal dall’Atalanta, cercando di replicare quanto fatto nella sfida di Coppa Italia di due anni fa.

A livello di uomini, Mateo Musacchio potrebbe essere la sopresa di Inzaghi: il nuovo difensore biancoceleste si allena già con la squadra ed è in buone condizioni fisiche. L’argentino sembra essersi anche ben ambientato, nella conferenza ufficiale ha dichiarato: ‘Sono arrivato in un gruppo fantastico e sono stato accolto molto bene. Quando il mio agente mi ha detto che c’era la possibilità di andare alla Lazio ci ho messo due minuti ad accettare. Questa per me è una grande opportunità, penso che insieme potremo fare molto bene’. Musacchio sarà convocato per il match di domani e dovrebbe partire dalla panchina, ma non è escluso che giochi dall’inizio al posto di Patric.

