GdS | Atalanta, un giocatore positivo ad un tampone e negativo ad altri due

L’Atalanta non ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro la Lazio. Il motivo è legato alla questione tamponi: un giocatore del club bergamasco, sarebbe risultato positivo ad un primo tampone, al quale ne sarebbero seguiti due negativi. Decisivo in questo caso è il ruolo dell’Ats, che deve dare l’assenso per poter stabilire la falsa positività del giocatore, il quale non può considerarsi fuori dall’isolamento previsto in questi casi. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

