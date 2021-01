Isola dei Famosi 2021: nel cast anche Paul Gascoigne?

Tra i concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi potrebbe esserci Paul Gascoigne. A riportare l’indiscrezione è Tv Blog, che dà per certa la presenza dell’ex calciatore inglese. Al momento non è arrivata nessuna conferma: né da parte della produzione del programma né dal presunto naufrago. Di sicuro quello di Gascoigne sarebbe un nome interessante per gli appassionati di calcio ma anche per il pubblico generalista, che potrebbe conoscere un volto nuovo, fino ad oggi completamente estraneo alle dinamiche dei vari reality show.

