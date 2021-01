Juventus, vittoria contro la Sampdoria: continua l’inseguimento al Milan

Il secondo anticipo del sabato si chiude con una vittoria della Juventus. Dopo i tre punti guadagnati dal Milan alle 15 contro il Bologna, i bianconeri di Pirlo continuano la loro scalata alla classifica di Serie A. Con lo 0-2 sulla Sampdoria, grazie alla rete di Federico Chiesa e e quella nei minuti finali di Aaron Ramsey, si è portata a 39 punti in classifica a -7 dalla capolista. La Juventus, comunque, ha sempre una partita in meno da recuperare, quella con il Napoli, in attesa dell’Inter che giocherà questa sera alle 20:45 contro il Benevento, altra inseguitrice del Milan.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: