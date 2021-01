LAZIO WOMEN – Luijks si racconta: “Sono in un grande club. Inzaghi è venuto a salutarmi”

Le ultime pratiche per il trasferimento devono ancora essere completate, ma Corina Luijks (25) spera di poter indossare quanto prima la maglia biancoceleste della Lazio. E’ stata presentata da Mauro Bianchessi qualche giorno fa in conferenza stampa, e ha raccontato le sue prime sensazioni in un’intervista a bndestem.nl. Ecco le sue parole: “La Lazio è un grande club. Ho iniziato subito a cercare video, guardare le partite. Sono stata subito entusiasta. I primi tre giorni sono stati davvero intensi. Ho incontrato il direttore e visto il campo, tutto super bello. Due giorni dopo sono stata presentata in conferenza stampa allo stadio, un grande evento con giornalisti e telecamere”.

Immobile e Inzaghi

“L’allenatore (Simone Inzaghi, ndr) è venuto anche da me per salutarmi. Wesley Hoedt mi aveva mandato un messaggio, è stato molto bello. L’ambiente è professionale, la formazione di alto livello. Ho incontrato anche Ciro Immobile. Qui noti che le persone capiscono davvero il calcio. Ovviamente devono anche difendere il nome del club. L’anno scorso sono rimasti in Serie B per il Coronavirus, ora l’intera organizzazione è pronta per la promozione”.

Roma

“A Bari avevo nostalgia di casa per le prime due settimane, ora mi sento a casa dal primo giorno. Roma è una bella città in cui vivere. Sono in un appartamento a venti minuti dal centro. Alcuni giocatori vivono nello stesso quartiere. Peccato che i ristoranti non siano aperti, normalmente si esce spesso insieme alla squadra. Peccato anche che i tifosi non possano sostenerci durante le gare, ricordo dai miei tempi a Bari quanto siano passionali”.

