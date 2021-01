Luan Capanni, l’ex Lazio (ora al Milan) va in prestito in Spagna

Sembrava una promessa della Lazio, avendo dimostrato nella Primavera ottimi colpi e belle prestazioni. Luan Capanni, alla fine, è andato via a parametro zero ed ha firmato con il Milan nel 2019. Ora a distanza di quasi due anni, la società rossonera ha comunicato di aver ceduto le sue prestazioni, in prestito al Real Racing Club de Santander.

