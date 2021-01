CALCIOMERCATO LIVE | Crecco passa al Cosenza. Nuovo acquisto per il Benevento

Stanno per riaprirsi le porte del calciomercato con molte formazioni pronte a rinforzarsi in vista di una seconda parte di stagione molto intensa. Nell’arco dell’intera sessione LazioPress.it vi guiderà nel racconto delle maggiori trattative.

SABATO 30 GENNAIO 2021

ore 13.50 – Il Benevento di Filippo Inzaghi ha ufficializzato l’acquisto di un nuovo attaccante. Si tratta di Adolfo Juliàn Gaich, argentino classe 1999, ceduto in prestito dal CSKA Mosca con diritto di riscatto.

VENERDI’ 29 GENNAIO 2021

ore 22:50 – L’ex giocatore della Lazio Luca Crecco è un nuovo giocatore del Cosenza. Come comunicato dal club stesso, si trasferisce dal Pescara a titolo temporaneo, con la formula del diritto di opzione, fino al 30 giugno 2021.

ore 19.25: Paolo Faragò lascia il Cagliari e passa al Bologna. Il difensore si trasferirà a titolo temporaneo fino al termine della stagione. Questo il comunicato ufficiale del club rossoblù: “Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dal Cagliari Calcio il diritto alle prestazioni sportive del difensore Paolo Faragò a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021 con opzione per l’acquisizione definitiva.

GIOVEDI’ 28 GENNAIO 2021

ore 18:40 – Il Crotone ufficializza tramite il proprio sito ufficiale l’acquisto del nuovo giocatore Samuel Di Carmine: è l’attaccante dell’Hellas Verona si trasferirà in Calabria a titolo temporaneo fino al termine della stagione. Nel comunicato viene riportato: ”Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dall’Hellas Verona le prestazioni sportive del calciatore Samuel Di Carmine che arriva a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021. Nato a Firenze il 29 settembre 1988 e cresciuto nella squadra della sua città, il neo attaccante pitagorico ha esordito 18enne in Serie A con la maglia viola ed è andato a segno all’esordio in Coppa Uefa contro l’Elfsborg. Successivamente ha indossato le casacche di Queens Park Rangers, Gallipoli, Cittadella, Frosinone, Juve Stabia, Entella, Perugia e Verona. Con gli scaligeri, negli ultimi due anni e mezzo ha messo a segno 20 reti in 63 presenze.Possiede un gran fiuto del gol e da oggi è pronto a contribuire con le sue reti per centrare la salvezza con la maglia pitagorica. Benvenuto nella famiglia rossoblù, Samuel!”

ore 16:02 – Come si legge sul profilo ufficiale Twitter del club bianconero, Marley Akè è un nuovo giocatore della Juventus. L’arrivo del 20enne francese dall’Olympique Marsiglia, sottoposto a visite mediche nella giornata di mercoledì, è stato ufficializzato dal club bianconero con un comunicato. “Juventus Football Club S.p.A. ha perfezionato con la società Olympique de Marseille SASP i seguenti accordi: acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marley Aké a fronte di un corrispettivo di 8 milioni di euro, pagabile in tre esercizi; cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Franco Tongya a fronte di un corrispettivo di 8 milioni di euro pagabile in tre esercizi”. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa 8 milioni di euro“. Il giocatore ha firmato con la Juventus un contratto di quattro anni e mezzo, con scadenza al 30 giugno 2025. Tongya, centrocampista del 2002, lascia la Juventus dopo 11 anni e un percorso che l’ha portato a esordire tra i professionisti con l’Under 23, mettendo insieme 10 presenze quest’anno in Serie C.

Fonte sport.sky.it

MERCOLEDì 27 GENNAIO 2021

ore 21:50- Arriva l’ufficialità del passaggio di Fernando Llorente dal Napoli all’Udinese. L’attaccante spagnolo sigla un contratto che lo legherà al club friulano fino al 2022.

https://twitter.com/udinese_1896/status/1354532206434263046?s=21

ore 09:45- La Fiorentina, attraverso il sito ufficiale del club, comunica di aver acquistato Kokorin. Questo il comunicato del club viola: “La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Aleksandr Kokorin dal Futbol’nyj Klub Spartak Moskva“.

Kokorin, nato a Mosca il 19 marzo 1991, ha indossato in 48 occasioni la maglia della sua Nazionale, realizzando 12 reti.

Nella corso della sua carriera, il nuovo calciatore viola ha vinto un Campionato russo, una Coppa di Russia e una Supercoppa di Russia.

Kokorin sarà presentato alla stampa oggi, mercoledì 27 gennaio, alle ore 17:00, in diretta streaming sulla piattaforma Cisco. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta sui canali web e social del Club.

MARTEDì 26 GENNAIO 2021

ore 20.35- Arriva l’ufficialità del trasferimento di Papu Gomez dall‘Atalanta al Siviglia. L’argentino è un nuovo centrocampista della squadra spagnola, con la quale ha firmato un contratto fino al 2024 da 3 milioni di euro a stagione. Gli andalusi verseranno nelle casse dei bergamaschi 8 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni sportive di Gomez.

Questo il Tweet del profilo ufficiale del Siviglia, nel quale si annuncia l’arrivo del giocatore:

🖊️ Papu Gómez es nuevo jugador del #SevillaFC. 🇦🇷 ⚪️ 🔴 ¡Bienvenido a tu casa! 🏡 ⚽️#WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 26, 2021

ore 17.10- Colpo Hellas Verona. Pochi minuti fa, tramite il proprio sito ufficiale, il club scaligero ha comunicato di aver acquistato in prestito sino al 30 giugno 2022, dall’Udinese l’attaccante Kevin Lasagna.



ore 16.50- Movimento in uscita per in casa Sampdoria. I doriani, infatti, attraverso il proprio sito ufficiale hanno reso noto di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di riscatto il centrocampista Fabio De Paoli al Benevento.

LUNEDI’ 25 GENNAIO 2021

22.20- Il centrocampista dell’Atalanta Alejandro Gomez sarà un nuovo giocatore del Siviglia. A riportarlo è Eurosport, che parla di un accordo tra i due club raggiunto nelle ultimissime ore, sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 8 milioni (6 più 1/2 di bonus). All’argentino andranno 3 milioni di euro a stagione con un contratto valido fino al 2024. Secondo GdM, l’ex atalantino raggiungerà la città già nella giornata di domani. Si chiude dunque l’avventura in Italia per il Papu, che saluta il paese che lo ha consacrato come uno dei centrocampisti più forti e completi della Serie A.

18.20– Sui propri canali ufficiali, l’Olympiacos ha annunciato l’ingaggio di Sokratis Papastathopoulos. Il difensore greco, che ha vestito le maglie di Genoa e Milan, torna in patria per terminare la sua carriera, dopo la risoluzione del contratto con l’Arsenal avvenuta mercoledì scorso.

SABATO 23 GENNAIO 2021

10.04- Ufficiale l’approdo di Stefano Sturaro al Verona. Il centrocampista arriva dal Genoa con la formula del prestito con diritto di riscatto fino al termine della stagione, ma non sarà subito a disposizione di Mister Juric per via dell’infortunio muscolare che lo tiene ancora fermo ai box.

Di seguito il post dell’Hellas che raffigura Sturaro con la sua nuova maglia gialloblu:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hellas Verona FC (@hellasveronafc)

VENERDI’ 22 GENNAIO 2021

9.50- Si apre subito con un colpo la nuova giornata di calciomercato. La Lega Serie A, infatti, nella sezione calciomercato del proprio sito ufficiale ha reso noto che è stato depositato il contratto per il trasferimento a titolo temporaneo del difensore Tomori dal Chelsea al Milan.

GIOVEDI’ 21 GENNAIO 2021

22.50: Come riportato da Eurosport, Arkadiusz Milik è ufficialmente un nuovo attaccante del Marsiglia. Operazione completata dal Napoli con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni. Il Club francese verserà nelle casse partenopee 8 milioni più 4 di bonus, oltre al 20% della futura rivendita del polacco. Il giocatore ha scelto la maglia numero 19 e firmerà un contratto fino al 2025.

Questo il post su Twitter che immortala Milik con la sua nuova maglia:

⚪️🔵 Arkadiusz #Milik est olympien ! L’#OM officialise le prêt avec option d’achat du buteur polonais. Il est qualifié pour le match face à Monaco samedi soir. pic.twitter.com/CmsLN31xm9 — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 21, 2021

Alexander Kokorin è il nuovo calciatore della Fiorentina: la Viola ha chiuso oggi l’accordo per l’attaccante. L’ufficialità arriva dal sito ufficiale dello Spartak Mosca (en.spartak.com) che ha dichiarato il raggiungimento dell’intesa per il trasferimento del giocatore. Si attendono le procedure formali per lo sbarco in Italia, le successive visite mediche e la firma con la società fiorentina.

Fonte: calciomercato.it

MARTEDI’ 19 GENNAIO 2021

Ora è arrivata anche l’ufficialità: Mario Mandžukić è un nuovo giocatore del Milan. A renderlo noto è stato proprio il club rossonero attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale. L’attaccante croato ha firmato un contratto fino al termine della stagione, con opzione di rinnovo per la prossima. Di seguito il comunicato del club: “AC Milan comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Mandžukić. L’attaccante croato ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al termine della stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva.

Nato a Slavonski Brod (Croazia) il 21 maggio 1986, Mario Mandžukić ha vestito le maglie di NK Marsonia, NK Zagabria e GNK Dinamo Zagabria. Nell’estate 2010 si è trasferito in Germania, prima al VfL Wolfsburg (60 presenze e 20 reti) e poi al Bayern Monaco (88 gare e 48 gol). Nel 2014/15 con l’Atletico Madrid, ha realizzato 20 reti in 43 partite, prima di trasferirsi alla Juventus con cui ha collezionato 162 presenze e 44 gol. Nel gennaio 2020 è passato all’Al-Duhail, con cui ha giocato 7 gare segnando 1 gol. Mandžukić ha vinto 24 trofei con squadre di Club, tra cui 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea, 1 Mondiale per Club, 9 Campionati e 12 tra Coppe e Supercoppe nazionali. Con 33 reti in 89 presenze è il secondo cannoniere di tutti i tempi con la maglia della Nazionale della Croazia. Mario Mandžukić indosserà la maglia numero 9″. Official Statement: @MarioMandzukic9 ➡ https://t.co/g4peqjiQ7h Comunicato Ufficiale: Mario Mandžukić ➡ https://t.co/gEHRYtZmQL #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/NjmFT2ESVq — AC Milan (@acmilan) January 19, 2021

DOMENICA 17 GENNAIO 2021

Joseph Alfred Duncan è un nuovo giocatore del Cagliari. Lo rende noto la società stessa attraverso un comunicato. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto, il giocatore arriva dalla Fiorentina.

https://twitter.com/CagliariCalcio/status/1350768031522320389?s=08

GIOVEDI’ 14 GENNAIO 2021

17.08 – Kevin Strootman è un nuovo giocatore del Genoa, lo ha comunicato il club tramite il proprio sito ufficiale. Strootman è arrivato in rossoblù per aiutare Ballardini a raggiungere l’obiettivo salvezza.

Questo il comunicato ufficiale del Genoa: ”Il Genoa Cfc comunica di aver acquisito da Olympique de Marseille, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Kevin Strootman (Ridderkerk, Paesi Bassi, 13/02/1990). Il giocatore ha già svolto il primo allenamento con i nuovi compagni”.

LUNEDI’ 11 GENNAIO 2021

18.19 – Léonardo Campos Duarte da Silva, difensore brasiliano si trasferisce a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, all’Istanbul Başakşehir FK.

Nel sito ufficiale della società rossonera (acmilan.com), leggiamo: ”AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Léonardo Campos Duarte da Silva all’Istanbul Başakşehir FK fino al 30 giugno 2022. Il Club ringrazia Léo per la professionalità sempre dimostrata e gli augura il meglio per il futuro personale e professionale”.

__________________________________________________________

GIOVEDì 7 GENNAIO 2021

La notizia era trapelata già nella giornata di ieri ma questa mattina è giunta l’ufficialità: il Parma Calcio mediante comunicato ufficiale, ha sollevato Fabio Liverani dal suo incarico. Cambio d’allenatore pertanto per il club gialloblù, decisiva la sconfitta di ieri contro l’Atalanta. Verso il ritorno in panchina Roberto D’Aversa, che era legato al club da un contratto fino al 2022.

Patrick Cutrone lascia la Serie A e torna in Premier League. L’attaccante dei viola finora ha trovato poco spazio nella squadra di Prandelli e, complice l’infortunio di Raul Jimenez, il Wolverhampton ha deciso di muoversi con anticipo sul mercato e riprendersi il proprio calciatore. La Fiorentina con una nota ufficiale ha fatto sapere aver raggiunto l’accordo con il Wolverhampton per la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Patrick Cutrone“.

MARTEDì 5 GENNAIO 2021

Claudio Ranieri: “Ho letto oggi della possibilità che Quagliarella possa andare alla Juventus. Sicuramente è un grande premio per lui, al di là come possa andare a finire, se in positivo o meno. Avere 38 anni a fine gennaio ed essere chiamato da una squadra così importante sicuramente gli farà piacere. Aspetteremo gli eventi e vedremo”. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale dello Spezia, la società ligure ha ufficializzato il passaggio in bianconero dalla Fiorentina di Riccardo Saponara. Il centrocampista classe ’91 si trasferisce allo Spezia in prestito. Di seguito il comunicato: “Riccardo Saponara è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Il talentuoso centrocampista arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione dall’ACF Fiorentina. Classe 1991, Saponara arriva in riva al Golfo dei Poeti dopo aver indossato in carriera le maglie di Milan, Empoli, Genoa, Lecce e Sampdoria, oltre a quella dei viola. Centrocampista completo, capace di agire sulla linea mediana, ma anche sulla trequarti e nel tridente d’attacco, Saponara è ora pronto a mettere la propria fantasia al servizio delle Aquile con indosso la maglia numero 23. Benvenuto Riccardo!!!”.

La fantasia di Riccardo Saponara al servizio delle Aquile! 🦅 Benvenuto! 😁 ➡️ https://t.co/4NeW4rW5nG pic.twitter.com/R8NPCgSw2p — Spezia Calcio (@acspezia) January 5, 2021

MARTEDì 4 GENNAIO 2021

Il mercato è iniziato e cominciano così le prime indiscrezioni con annesse suggestioni. Come riporta SkySport, una di queste è legata ad uno scambio tra Papu Gomez e Bernardeschi. Operazione difficile anche per via dell’alto stipendio percepito dal calciatore della Juve, ma se i bianconeri dovessero cedere Bernardeschi (all’Atalanta direttamente o a un’altra squadra, si è informato l’Hertha Berlino), allora potrebbe fare un tentativo per provare a portare Gomez a Torino.

GIOVEDI’ 31 DICEMBRE 2020

11.00 – Radja Nainggolan torna ufficialmente al Cagliari. A renderlo noto il club sardo attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

10.30 – Dopo in prestito di Vavro, il Genoa prepara il ritorno di Piatek. Come riportato da Tuttosport, infatti, nella giornata di lunedì sarebbero in programma le visite mediche del centrocampista polacco pronto a vestire nuovamente la maglia rossoblù. In casa Milan, sempre secondo Tuttosport si sarebbe invece vicini alla chiusura con il difensore del Salisburgo Simakan. Lo riporta Eurosport.it

