Milan, altra vittoria (ma con il brivido): Bologna battuto 2-1

Il Milan è sempre più primo in classifica, dopo aver chiuso il girone di andata in vetta. Franck Kessié e Ante Rebic portano alla vittoria numero 14 in campionato, facendo arrivare i rossoneri a 46 punti. Il brivido, però, c’è stato. Dopo aver dominato per gran parte del match, arrivando al doppio vantaggio (Kessie ha segnato su rigore), il Milan si è ritrovato negli ultimi 15 minuti – recupero compreso – a soffrire l’arrembaggio della squadra di Mihajlovic, che aveva accorciato le distanze con un gol di Poli all’81°. Decisive le parate di Donnarumma, che ha salvato il risultato.

