PRIMAVERA1 | LIVE Juventus-Lazio 2-0 (28′ Da Graca, 40′ Barrenechea)

86′- Non molla la Lazio: Czyz entra in area dalla sinistra e calcia sul primo palo, ma la sua conclusione termina sull’esterno della rete.

84′- Sostituzione per la Lazio: Ferrante e Tare prende il posto di Bertini e Castigliani. Nella Juventus dentro Cerri e Sekularac per Da Graca e Soule.

82′- Mostruoso Furlanetto che respinge dice di no a Cotter presentatosi da solo in area.

82′- Azione organizzata dalla Lazio che mette al centro dalla destra, Nimmermeer ci prova di tacco con la sfera che finisce alta.

76′- Un cambio anche per la Lazio: Shehu viene sostituito da Guerini.

76′- Doppio cambio nella Juentus: Barrenechea e Sekulov escono per Omici e Cotter.

75′- Ndrecka scambia e calcia sul fondo dal limite.

74′- Ottima percussione solitaria di Marino che purtroppo perde l’attimo per concludere al meglio e manda alto.

70′- Primo giallo della gara: Barrenechea atterra Shehu in scivolata e viene ammonito.

67′- La Juventus spreca il match point: Iling riceve sul secondo palo e, tutto solo, spara verso la porta biancoceleste trovando solo l’esterno della rete.

66′- Ancora Lazio! Castigliani ruba un pallo in uscita e calcia, ma Garofani si distende e blocca.

66′- Grandissima cocnlsuione dal limite di Marino che sibila l’incrocio dei pali! La Lazio prova a riaprire la gara!

64′- Sekulov prova ancora ad incorciare dalla sinistra ma la sua conclusione non mette paura al portiere laziale.

61′- Sekulov calcia dal limite, Furlanetto si distende e blocca senza problemi.

57′- Ancora Lazio: palle recuperata a centrocampo e messa al centro dalla sinistra: Garofani esce ancora benissimo e anticipa l’accorrente Nimmermeer.

57′- Shehu vicinissimo al gol! Il laziale pentra in area e dalla destra calcia sul primo palo, bravissimo Garofani a spedire in corner!

56′- Fa circolare bene il pallone la Lazio: Armini riceve sulla destra da solo, ma si fa chiudere in angolo.

51′- Sempre Alessio Furlanetto!!!! Prima si supera a tu per tu con Da Graca, poi blocca il pallone anticipando un avversario pronto a ribadire in rete!

50′- Si riaffaccia in avanti la Juventus: Leo spara dal limite, conclusione alta sopra la traversa.

47′- Alza la pressione la Lazio per cercare di accorciare le distanze. Biancocelesti aggressivi che però non riescono a creare pericoli significativi.

46′- RIPARTITI! Nella Lazio Ndrecka sostituisce Adeagbo.

45′- TERMINA QUI IL PRIMO TEMPO! LAZIO SOTTO DI DUE RETI ALL’INTERVALLO.

43′- Ancora Juventus: Soule calcia da fuori, ma non mette paura a Furlanetto che blocca senza problemi.

40′- RADDOPPIO JUVENTUS. Barrenechea Batte Furlanetto che aveva intuito l’angolo.

39′- Calcio di rigore per la Juventus: Adeagbo stende in area Miretti e l’arbitro indica il dischetto.

35′- Miletti calcia da fuori di potenza, Furlanetto controlla la sfera che termina di poco alto.

31′- Cerca di reagire la Lazio: Nimmermeer prova a girare dalla sinistra con il mancino, ma il suo pallone si spegne flebile sul fondo.

28′- VANTAGGIO JUVENTUS. Da Graca insacca da solo davanti a Furlanetto facendosi trovare pronto su un cross dalla sinistra.

23′- Ancora un miracolo di Furlanetto!!!! Dopo aver salvato su Sekulov si repute su Soule!

16′- Ottimo inizio della Lazio che continua a spingere. Nimmermeer mette dentro, Shehu tramite un rimpallo devia in porta ma l’estremo difensore bianconero blocca senza problemi.

15′- Seconda ottima uscita alta del portiere juventino Garofani che sventa l’offensiva laziale. Nell’occasione, tra l’altro, Nimmermeer fa fallo.

12′- Grandissima parata di Furlanetto che salva da solo davanti a Sekulov!

11′- Ci prova Marino da fuori, ma la sua conclusione si spegne sopra la traversa.

7′- Ancora in avanti la lazio: Pica prova a calciare dalla sinistra, ma il pallone viene deviato in angolo dal quale non scaturisce nulla di rilevante.

2′- Si va vedere in avanti la Lazio, primo corner per i biancocelesti messo fuori dalla difesa bianconera.

1′- PARTITI! Lazio in tenuta verde che batte il calcio d’inizio.

Tra poco più di trenta minuti la Lazio Primavera scenderà in campo a Vinovo contro la Juventus per rialzare la testa dopo il k.o. sabato scorso con il Milan. Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici:

JUVENTUS (4-4-2): Garofani; Leo, de Winter, Riccio, Ntenda; Soule, Barrenechea, Miretti, Iling; Da Graca, Sekulov.

A disp.: Senko, Fiumanò, Omic, Nzouango, Turicchia, Verduci, Cerri, Cotter, Bonetti, Hasa, Sekularac, Ledonne.

All.: Andrea Bonatti.

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Armini, Franco, Adeagbo, Pica; Bertini, A. Marino, Czyz; Shehu; Castigliani, Nimmermeer.

A disp.: Peruzzi, Zappalà, Novella, Floriani Mussolini, Zaghini, T. Marino, Tare, Ndrecka, Ferrante, Guerini.

All.: Leonardo Menichini.

Arbitro: Carella Luigi

I assistente: Pappagallo fabio

II assistente: Dell’Olio Mauro

Stadio Ale e Ricky- Vinovo

