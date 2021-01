PRIMAVERA1 | Per la Lazio arriva un altro big match: battere la Juventus per rialzare la testa

Dopo aver riassaporato il gusto della ripartenza, la Lazio Primavera è chiamata a riprendere il cammino interrotto sabato scorso al Fersini contro il Milan, abile a rifilare un secco tre a zero ai biancocelesti. Il sorteggio di Youth League ha regalato ai capitolini l’affascinante sfida con i tedeschi del Borussia Mönchengladbach, ma a un mese e mezzo di distanza dal match (in programma il 2 o 3 marzo) la concentrazione deve essere dedicata esclusivamente al prossimo impegno, in programma oggi alle 13 contro la Juventus. La sfida di Vinovo, come accaduto con la Fiorentina nell’impegno post derby perso, potrà e dovrà rappresentare il segnale di svolta per sognare in grande un finale di stagione da protagonista. Il campionato, complice il tanto tempo perduto da recuperare, non lascia spazio a cali di attenzione, potenzialmente già fatali nella corsa agli obiettivi prefissati.

L’avversario

Come già ricordato, il calendario pone come prossimo avversario dei biancocelesti la Juventus, squadra che vive un buon momento di forma con due vittorie su due dalla ripresa. I bianconeri, secondi in classifica a 13 punti con ancora una gara da recuperare, sono una compagine solida (terza miglior difesa con 6 reti subite) capace anche di cambiare modulo tattico all’occorrenza secondo i dettami di Andrea Bonatti, che in stagione ha variato tra il 4-4-2, il 4-2-3-1 ed il 4-3-3. Compattezza e solidità, ma non solo: in fase offensiva, dove a primeggiare è Cosimo Marco Da Graca autore di 4 marcature, i bianconeri sono andati a segno ben 13 reti che valgono il secondo miglior attacco del campionato. Franco e compagni sono avvertiti, per evitare brutte sorprese servirà una prestazione perfetta.

Le altre gare dell’ottavo turno

Sassuolo-Atalanta 2-2, Cagliari-Ascoli, Milan-Spal, Sampdoria-Bologna, Fiorentina-Inter, Roma-Torino, Empoli-Genoa

La probabile formazione

In casa Lazio il k.o contro il Milan ha fatto male, ma le giovani aquile fin da subito, anche con vari messaggi social, hanno guardato avanti con decisione. Con la Juventus mister Menichini, che punterà ancora sul 4-3-1-2 (adattato al massimo in un 4-3-3), potrebbe affidarsi nuovamente ai suoi fedelissimi ponendo fine agli esperimenti di una settimana fa. In difesa potrebbe riprendere il suo posto Ndrecka, tornato da qualche giorno in gruppo, mentre in avanti, dove mancherà ancora Raul Moro ai box per un problema fisico, appare probabile la riconferma del tandem Nimmermeer-Castigliani.

