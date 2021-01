SOCIAL | Escalante e il benvenuto a Musacchio: “Bienvenido papà” – FOTO

In questi anni uno dei punti di forza dei biancocelesti è stato sicuramente il gruppo, come dimostrato anche oggi. Pochi minuti fa, Gonzalo Escalante ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram, che raffigura il nuovo acquisto Mateo Musacchio in piedi davanti ai compagni in versione ‘cantante’. Il centrocampista spagnolo ha scritto: “Bienvenido papà“.

