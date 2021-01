SOCIAL | La Lazio è arrivata a Bergamo – VIDEO

Domani alle ore 15:00 la Lazio sfiderà di nuovo l’Atalanta al Gewiss Stadium, cercando di riscattare l’eliminazione in Coppa Italia di pochi giorni fa. Le motivazioni domani saranno tante, dato che ci saranno punti pesanti in palio in ottica Champions League. La squadra è atterrata a Bergamo, come pubblicato dalla stessa Lazio tramite il proprio profilo Twitter ufficiale.

