SOCIAL | Rey Mysterio risponde al Sergente: “Avrai una maschera personalizzata” – FOTO

Nella giornata di ieri il ‘Sergente’ Milinkovic-Savic aveva lanciato un messaggio di auguri e buona fortuna al wresler Rey Mysterio per il suo incontro. “Rey Mysterio, amico mio! Volevo augurarti buona fortuna per la Royal Rumble di domenica. Anche io ho una partita importante e sono pronto a scatenarmi come farai tu sul ring. Un’altra cosa.. voglio la tua maschera così potrò festeggiare il mio prossimo gol!”. Non si è fatta attendere la risposta del lottatore che tramite i canali social della WWE ha così risposto: “Intanto ti voglio ringraziare tantissimo per il messaggio che mi hai mandato e ti auguro lo stesso per la tua prossima partita, cercherò di dare il massimo per vincere la Royal Rumble. E sulla maschera.. Te ne farò avere una personalizzata solo per te.. quando avrai la maschera però, mandami una tua maglietta! Booyaka 619!”.

