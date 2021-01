TuttoSport | Così Musacchio carica la Lazio: ”Proviamoci anche in Champions col Bayern!”

La difesa della Lazio non mancherà di carattere con Mateo Musacchio, Acerbi e Stefan Radu.

Come riportato da TuttoSport, l’ex rossonero, soprannominato il ‘duro‘ proprio per la sua grinta, si è presentato ieri alla stampa e ai tifosi laziali, accolto sin da subito a braccia aperte come un ‘vero laziale‘: due anni fa Musacchio rifiutò di sventolare la maglia di Acerbi con Bakayoko a San Siro dopo un Milan–Lazio di fuoco. Le sue parole ieri sono state: ”Per me la Lazio è un’opportunità importantissima, sono molto felice di essere qui. Fisicamente mi sento bene, arrivo in questo club con tanta voglia e tanta fame, veramente. Per me è una grande opportunità, sono pronto per dare il massimo.

Come riportato dal ds Tare: ”Musacchio sarà l’ultimo, e penso l’unico nostro acquisto del mercato di gennaio”. Una prova del fatto che la squadra biancoceleste necessitasse di un rimpiazzo alla fascia laterale lasciata da Luiz Felipe. Ogni altro nome fatto in queste 48 ore, tra cui Bruno Viana, sembra rimanere non avere conferme.

Musacchio potrebbe aver tamponato l’emergenza biancoceleste in difesa con spessore ed esperienza. Sulla prossima sfida in Champions il giocatore ha dichiarato: ”Sappiamo che in Champions ci sarà una sfida molto bella, contro una grandissima squadra. Non è una missione impossibile, si gioca 11 contro 11, ce la possiamo fare”. Ha scelto la maglia numero 37 che vestirà domani a Bergamo per l’esordio contro l’Atalanta. Una rivincita anche per l’ex rossonero, fresco di 0-3 a San Siro: ”Ho giocato contro di loro pochi giorni fa, ma ogni partita è diversa, speriamo in una rivincita domenica, stiamo lavorando per fare il massimo e una bella prestazione”.

Ieri Musacchio si è mosso da vice-Patric nel centro destra, è una sfida a due per quella maglia con lo spagnolo.

