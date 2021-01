Per Lei Combattiamo 20° #SERIEA I ATALANTA-LAZIO 1-3 (3′ Marusic, 51′ Correa, 79′ Pasalic, 82′ Muriqi) 20° #SERIEA I ATALANTA-LAZIO 1-3 (3′ Marusic, 51′ Correa, 79′ Pasalic, 82′ Muriqi) Follow me @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI 🇮🇹 20° #SerieA | ⚽ #AtalantaLazio | 🗓️ 31/01/2021 | ⌚ 15:00 | 🏟 Gewiss Stadium | 📍 #Bergamo | 📺 #Dazn | ⚖️ #Chiffi | 🌦️ 11° 90’+3- TERMINA QUI!!!!!! LA LAZIO ESPUGNA BERGAMO CON UNA GRANDISSIMA PRESTAZIONE E PUNTA DECISA AL QUARTO POSTO! 90’+3- Ci prova Caldara di testa impattando un cross dalla destra, ma il pallone si spegne sopra la traversa. 90′- Saranno tre i minuti di recupero. 89′- Ancora Lazio: Akpa Akpro cadendo serve Pereira da solo davanti a Gollini che però è bravo ad anticiparlo in uscita bassa. 88′- Ottimo ingresso di Pereira che guadagna una punizione pesante per la Lazio. 82′- TERZO GOL DELLA LAZIO!!!!! MILINKOVIC SERVE PEREIRA IN PROFONDITA’ CHE DA SOLO DAVANTI A GOLLINI SERVE MURIQI CHE, A PORTA VUOTA, SEGNA IL PRIMO GOL IN SERIE A. 80′- Tre cambi nella Lazio: Escalante, Pereira e Muriqi sostituiscono Leiva, Correa e Immobile. 79′- GOL DELL’ATALANTA. Muriel colpisce il palo da solo davanti a Reina, sulla respinta arriva Pasalic che ribadisce in rete. 77′- Ultimo cambio per l’Atalanta: Caldara prende il posto di Freuler. 75′- Immobile semina il panico nella difesa della Dea ma viene chiuso al momento del tiro. Ci prova poi Akpa Akpro dal limite ma spara alto. 71′- Immobile insacca da solo davanti a Gollini, ma Chiffi annulla per fuorigioco e il Var conferma la decisione. 67′- Ancora una sostituzione per l’Atalanta: entra Lammers per Ilicic. 66′- Lazzari fallisce il tris! Milinkovic lancia nella profondità l’esterno biancoceleste che però spara addosso a Gollini! 62′- Maehle mette al centro per un compagno solo sul secondo palo: Reina sceglie il tempo perfettamente e chiude in uscita. 59′- Secondo cambio nella Lazio: Akpa Akpro prende il posto di Luis Alberto. 57′- Giallo anche per Musacchio per un fallo precedente su Malinovskyi 54′- Doppio cambio nell’Atalanta: Miranchuk e Zapata vengono sostituiti da Pasalic e Muriel. 51′- RADDOPPIO LAZIO!!!!! Correa attacca profondità e si invola da solo verso la porta, salta Gollini e insacca!!!!!! 47′- Maelhe prova al calciare al volo sul secondo palo, la sua conclusione termina alta sopra la traversa. 46′- RIPARTITI! Nell’Atalanta Malinovskyi sostituisce Ruggeri. 45’+1′- TERMINA QUI IL PRIMO TEMPO! ALL’INTERVALLO LAZIO AVANTI UNO A ZERO. 45’+1- prova la proiezione offesniva Toloi, bravissimo Radu che, freddissimo, protegge l’uscita bassa di Reina. 45′- Ci sarà un minuto di recupero. 44′- Zapata impatta di testa dal centro dell’area, Reina blocca senza problemi. 41′- Ottima giocata di Luis Alberto che prima si libera di un difensore bergamasco con un tunnel e poi cerca il bis del gol di Marusic, ma questa volta Gollini si fa trovare pronto a blocca. 37′- Primo cambio della gara: esce Patric ammonito che lascia spazio all’esordio in biancoceleste di Mateo Musacchio. 35′- Ancora Lazio in avanti: Milinkovic lancia Immobile nello spazio, Gollini esce sulla trequarti e chiude in fallo laterale. 32′- Grandissima occasione per la Lazio!!!! Imm0obile serve al centro Milinkovic che angola di testa. Gollini vola e devia sul palo negando il raddoppio! 28′- Primo angolo sfida: lo batte l’Atalanta con Ilicic, la difesa laziale libera. 25′- Luis Alberto cerca di beffare Gollini fuori posizione, il suo tiro al volo però termina a lato. 23′- Primo giallo della gara: Patric ferma una ripartenza di Zapata e viene ammonito. 20′- Calcia Milinkovic sopra la barriera con il pallone che termina di poco a lato. 20′- Sale la Lazio che guadagna una punizione dal limite con Correa steso da Palomino. 15′- Gara frizzante, ma povera di occasione da rete con la squadre che continuano a studiarsi. 10′- L’ Atalanta prova a reagire alzando il baricentro, senza però creare grandi pericoli. 3′- VANTAGGIO LAZIO!!!! Strepitoso gol di Marusic!!!!! Il montenegrino riceve dal limite e lascia partire un destro a giro che si insacca all’incrocio dei pali!!!!!! 1′- PARTITI! Squadre in campo, tra poco si parte! Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR:

Per Lei Combattiamo

More in Per Lei Combattiamo