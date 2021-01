Atalanta-Lazio, Correa: “Oggi era importante vincere. Con Immobile c’è sempre grande sintonia”

Al termine della gara tra Atalanta e Lazio, vinta dai biancocelesti per 1-3, l’autore del secondo goal Joaquin Correa è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. L’attaccante ha commentato il successo ottenuto e l’ottima prestazione messa in campo da tutta la squadra.

Queste le sue parole:

“Sappiamo come gioca l’Atalanta e la loro aggressività, il mio goal è solamente una conseguenza del lavoro svolto in campo per arginare gli avversari. Mi fido sempre di Immobile, mi sono inserito immediatamente appena l’ho visto colpire di testa, sono molto felice e orgoglioso di giocare al suo fianco. Oggi era importante continuare a vincere, contro una squadra che è una nostra diretta concorrente, volevamo fare bene e trovare il successo dopo la gara persa in Coppa Italia. Il mister ci parla sempre in campo, io lo sento sempre e cerco di mettere in pratica quello che mi chiede. Dopo il vantaggio nel primo tempo, voleva che chiudessi definitivamente la partita, non era facile ma ci siamo riusciti anche dopo la rete subita. Ci sentiamo tutti bene e in forma, siamo contenti per Musacchio che è entrato bene, ci ha dato e sicuramente ci darà una grandissima mano. Adesso pensiamo partita dopo partita per raggiungere i nostri obbiettivi.”

