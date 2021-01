Atalanta-Lazio, una sfida che va oltre i regolari 90 minuti

Si apre il sipario. Domani alle ore 15:00, Atalanta e Lazio si affronteranno ancora una volta al Gewiss Stadium per un secondo round tutto da vivere. Già perché dopo la gara di Coppa Italia, vinta dalla Dea per 3-2, le due squadre avranno la possibilità di incontrarsi nuovamente a distanza di pochi giorni, questa volta in campionato. In palio, non solo i tre punti, ma anche il sensibile avvicinamento alla zona alta della classifica, verso l’Europa che conta. Un obbiettivo dichiarato fin da subito dalle due compagini e senza dubbio alla portata di entrambe, che da due anni a questa parte lottano tra di loro per raggiungerlo.

Le sfide tra queste due formazioni non sono mai banali, in quanto c’è sempre qualcosa di importante da giocarsi, che sia un trofeo o appunto uno scontro diretto per la Champions League.

Visti dunque i medesimi obbiettivi, nonché l’analogo percorso intrapreso dalle due Società per tentare di conseguirli, si può dire che con il tempo si sia venuta a creare una velata rivalità tra Atalanta e Lazio. Una rivalità fatta di rancori, malumori e molta competizione, che trova sfogo poi in campo ogni qual volta ci sia occasione di confronto. Le ferite rimangono tutt’oggi ancora fresche, soprattutto da parte dei nerazzurri dopo la sconfitta subita in finale di Coppa Italia nel 2019. Dal quel momento, i match si sono fatti sempre più agguerriti come se fossero vere e proprie prove di superiorità. Lo dimostrano i risultati, che garantiscono sempre emozioni e spettacolo, in quanto ricchi di goal e capovolgimenti di ogni tipo.

All’apparenza dunque, queste due realtà possono sembrare differenti tra di loro, ma sono invece molto simili per l’apporto che da alcuni anni riescono a dare al campionato italiano e non solo. I due allenatori, Simone Inzaghi da una parte e Giampiero Gasperini dall’altra, con il tempo hanno saputo plasmare la propria squadra a loro immagine e somiglianza, dandole un’identità definita e ben strutturata. Il loro impegno ha portato sicuramente a dei risvolti importanti, come la vittoria di trofei per la Lazio o lo storico approdo in Champions per l’Atalanta. Il generale stupore della passata stagione, dovuto allo splendido cammino dei biancocelesti in Serie A e dei nerazzurri in Coppa dei Campioni, ha poi consacrato definitivamente questi due club come vere e proprie certezze del nostro campionato. Lazio e Atalanta rappresentano l’esempio lampante di come il duro lavoro, la determinazione e la funzionale progettazione, siano elementi necessari per l’evoluzione di una Società calcistica. Il frutto di tutta questa operosità viene messo in mostra in ogni partita, specialmente negli incontri faccia a faccia nei quali viene costantemente espresso un bel calcio.

La voglia di rivalsa è quindi ancora tanta, le ruggini tra le due squadre persistono, soprattutto dopo l’ulteriore ko subito mercoledì. La vittoria della Lazio contro l’Atalanta, manca in campionato da ben tre anni, motivo in più per cui gli stessi giocatori si sono dichiarati concentrati e consapevoli di cosa c’è in gioco.

Rimane solamente da scoprire quale delle due squadre avrà la meglio sull’altra e l’andamento di questo girone di ritorno di Serie A, che si prospetta essere sempre più avvincente.

