Atalanta-Lazio, Farris: “Vittoria meritata. Nervosi noi? Forse pensano ancora alla sconfitta in Coppa Italia…”

Al termine di Atalanta-Lazio, l’allenatore in seconda Massimiliano Farris ha parlato ai microfoni di Dazn:

“Luis Alberto? La sua qualità è riconosciuta da tutti, ha dato subito disponibilità ad entrare in campo pochi giorni dopo l’operazione e ha fatto una grande prestazone in quantità e qualitá. Mercoledì siamo mancati un po’ nella lucidità, c’è rammarico ma ormai è andata. Oggi era importante vincere, abbiamo fatto una partita maschia con qualitá e ci siamo presi 3 punti assolutamente meritati. Noi cerchiamo di indirizzare i ragazzi a un approccio importante in tutte le gare perchè spesso i minuti iniziali sono fondamentali. È una squadra che ha grande forza mentale, mercoledì forse non meritavamo di uscire dalla competizione. Ormai è un classico Lazio-Atalanta, vista anche la finale di Coppa Italia. Tutti i compagni di squadra sono protagonisti, lo hanno dimostrato i cambi, vedi Pereira e Muriqi. É un momento in cui siamo molto bene fisicamente, vedi Lazzari e Immobile, alcuni hanno giocato con antidolorifici ma tutti hanno dimostrato grandissima applicazione e tutto questo non è andato a discapito delle loro qualità. Dire che siamo noi nervosi non ha senso, eravamo concentrati, forse sono loro quelli nervosi per la sconfitta di Coppa Italia e quel bel trofeo che noi abbiamo in bella mostra a Formello. In ogni caso non ci sono stati corpo a corpo, puó esser volata qualche parola di troppo ma niente di più. “

Il vice di Inzaghi ha poi commentato il successo ottenuto ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Una vittoria di squadra, c’è stata tecnica, voglia e concentrazione, tutti hanno fatto benissimo anche chi è entrato a gara in corso. Abbiamo fatto la stessa partita di mercoledì, con un campo differente perché ha retto poco, ma questo non ha frenato la qualità dei nostri giocatori. Sono molto felice per il goal di Correa e per quello di Muriqi, se lo meritano. Musacchio è già uno dei nostri, con un solo allenamento alle spalle ha dimostrato di essere pronto e sicuramente ci aiuterà moltissimo. La nostra squadra è piena di giocatori di qualità, Luis Alberto ha fatto una grandissima gara nonostante l’operazione di pochi giorni fa, lo stesso hanno fatto Immobile e Lazzari, che hanno dimostrato grade generosità entrando in campo con delle punture antidolorifiche. Ogni gara è diversa, ma l’atteggiamento deve sempre sere questo. Solamente così possiamo mettere in difficoltà chiunque, lo abbiamo dimostrato nel derby e anche oggi con una grande gara. La corsa verso la curva è simbolica però è un bel gesto, ci penalizza sicuramente non avere i nostri tifosi. La rete di Pasalic è arrivata in maniera piuttosto casuale, poi grazie agli inserimenti dalla panchina l’abbiamo chiusa. Il gruppo è una vera e propria famiglia, lo dimostra l’esultanza al goal di Vedat e la prestazione di grande esperienza di Musacchio.”

“Contro l’Atalanta è sempre una partita tosta, probabilmente è rimasto un pò di astio dopo la finale vinta in Coppa Italia, credevano di essersi presi una rivincita mercoledì e noi oggi ne abbiamo presa un’ulteriore. La sfida più importante l’abbiamo comunque portata a casa noi e ci permettere di mettere il trofeo in bella mostra a Formello.“

