Atalanta-Lazio, Gasperini: “Lazio favorita dagli episodi. Nervosismo finale? Arrivano sempre sotto di noi”

Al termine della gara Atalanta-Lazio, l’allenatore del club bergamasco Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn:

“Indubbiamente il gol iniziale ha cambiato un po’ la partita, ha dato modo alla Lazio di giocare come volessero. Non sono dispiaciuto per la nostra prestazione, abbiamo dimostrato una buona condizione e abbiamo anche provato a riaprire la partita. Abbiamo preso dei gol un po’ balordi. È una di quelle partite dove gli episodi hanno favorito la Lazio. Mercoledì in 10 eravamo riusciti a fare gol e sbagliare un rigore ma nel finale non abbiamo concesso nulla e ci siamo messi in difesa, qui dovevamo recuperare il gol di svantaggio sin dall’inizio. Abbiamo creato molto sull’ 1-2 ci credevamo perchè la nostra squadra aveva un’energia superiore alla Lazio. Indubbiamente abbiamo dovuto modificare il nostro modo di giocare senza Gosens e Hateboer ma sono contento di quanto fatto da Maehle e Ruggeri. Abbiamo ruotato molti giocatori, mercoledì con il Napoli vogliamo arrivarci nel migliore dei modi. Nervosismo finale? Non da parte nostra, loro finiscono quasi sempre sotto a noi in classifica, perdono spesso contro di noi e poi la finale di coppa italia ha quegli episodi che l’hanno lasciata così, un po’ in sospeso, la rivalitá nasce anche da questo. Oggi é andata bene a loro e abbiamo visto che possono competere con noi”

