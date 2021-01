Atalanta-Lazio, il ds nerazzurro Marino nel pre-partita: “Concentrati sulla partita, al mercato penseremo successivamente. Siamo felici per Gomez”

Prima del match valevole per la prima giornata di ritorno tra Atalanta e Lazio, Marino è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Lammers resterà come ha detto il mister, ma siamo concentrati sulla partita. Siamo felici per il Papu per la collocazione che lo rende sereno.”

