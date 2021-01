Atalanta-Lazio, interrotta l’imbattibilità della Dea: ora la miglior striscia positiva è dei biancocelesti

Come riportato da Lazio Page, con la vittoria di oggi contro l‘Atalanta, la Lazio ha interrotto l’imbbibilità dei bergamaschi in campionato. Fino alla sfida odierna infatti, la squadra di Gasperini non perdeva in Serie A da ben 10 partite. In Europa, solamente il Manchester United stava facendo meglio, raggiungendo quota 12 gare senza mai perdere. Con i tre punti conquistati a Bergamo, i biancocelesti sorpassano la Dea non solo in classifica, ma anche in questa speciale statistica: la squadra di Inzaghi infatti, al momento ha la migliore sequenza di imbattibilità in Serie A, con 6 vittorie consecutive.

