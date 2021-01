Atalanta-Lazio, Lazzari: “Felici della vittoria, c’era voglia di rivalsa. Alla Lazio voglio dare tutto quello che ho”

Al termine di Atalanta-Lazio, il biancoceleste Manuel Lazzari ha parlato ai microfoni di Dazn:

“C’era grande voglia di rivalsa dopo la partita di mercoledì, non meritavamo la sconfitta. Oggi sapevamo che era una partita tosta dal primo minuto, sapevamo quello che dovevamo fare in campo e l’abbiamo dimostrato. Cos’è successo nel finale? Nulla di che, sono cose che capitano in campo, loro hanno festeggiato mercoledì noi oggi. Siamo contenti per questa vittoria , abbiamo preso un bel ritmo in campionato e dobbiamo continuare così. Il mio segreto? Durante la settimana devi prenderti cura del tuo corpo non devi andare sempre a mille all’ora in allenamento, devi saperti gestire. Alcuni di noi oggi hanno giocato con degli antidolorifici ma non si è visto in campo quindi grande merito al gruppo. Io voglio dare tutto quello che ho per la Lazio poi se arriverà la chiamata del Ct in Nazionale saró ancora più contento”

