Atalanta-Lazio, le formazioni ufficiali

Tutto pronto al Gewiss Stadium di Bergamo per il secondo round di Atalanta -Lazio dopo l’incontro in Coppa Italia di mercoledì. I biancocelesti di Simone Inzaghi a caccia del quinto successo consecutivo in campionato per restare attaccati al treno Champions. I nerazzurri di Gasperini per ripetersi dopo lo 0-3 rifilato al Milan e la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio. Le scelte degli allenatori:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Ruggeri; Miranchuk; Ilicic, Zapata.

All. Gian Piero Gasperini

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

All. Simone Inzaghi

