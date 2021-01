Atalanta-Lazio, le probabili formazioni

Mancano ormai poche ore alla seconda sfida settimanale in casa dell’Atalanta, stavolta valevole per il campionato. Alle 15.00 la Lazio se la vedrà quindi con i bergamaschi al Gewiss Stadium. Queste le probabili formazioni con cui scenderanno in campo le due squadre:

Atalanta (3-4-2-1) – Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Ruggeri; Pessina, Ilicic; Zapata.

Lazio ( 3-5-2) – Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

