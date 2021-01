Atalanta-Lazio, l’esordio di Musacchio è il terzo nella storia biancoceleste che avviene il 31 gennaio: ecco i precedenti

Quasi al termine del primo tempo di Atalanta-Lazio Simone Inzaghi ha fatto esordire il nuovo difensore Mateo Musacchio a soli quattro giorni dall’ufficialità del suo acquisto. Esordio che avviene in un giorno, il 31 Gennaio, che presenta nella storia biancoceleste dei precedenti:

nel 1999 Attilio Lombardo fece l’esordio in campionato contro il Bari, nella vittoria esterna per 1-3, mentre nel 2018, in questo stesso giorno, Caceres esordì nel pareggio di coppa Italia contro il Milan, nello 0-0 di San Siro.

