Atalanta-Lazio, Muriqi: “Mi sento molto meglio, voglio dare sempre di più a questa squadra”

Al termine della sfida contro l’Atalanta, vinta dalla Lazio per 1-3, Vedat Muriqi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. L’attaccante biancoceleste, ha segnato quest’oggi il terzo goal chiudendo definitivamente la gara, siglando la prima rete di un giocatore Kosovaro in Serie A.

Queste le sue parole:

“È molto importante segnare in funzione degli obbiettivi della squadra, mi piace fare goal in questo stadio visto che ne ho messi dentro già due. Sono un attaccante, è ovvio che trovare la rete mi aiuta molto. Ho passato un momento molto complicato all’inizio, ma ora mi sento molto meglio sotto tutti i punti di vista, e questo è importante non solo per me ma anche per la squadra. Voglio fare del mio meglio, sia se gioco cinque minuti o un’intera partita. È normale ci sia competizione quando in squadra ci sono attaccanti come Immobile, Caicedo, Correa e Pereira, ma è grazie a tutti loro se riesco ad esprimermi come voglio. Dedico il mio primo goal in Serie A alla mia famiglia e ai miei due figli, spero di dedicarne ancora molti altri.”

