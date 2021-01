Atalanta-Lazio, Pasalic: “Oggi non è andata bene, ora pensiamo alla Coppa. Dopo quattro anni sarebbe bello vincere qualcosa..”

Al termine di Atalanta-Lazio, il centrocampista nerazzurro Mario Pasalic ha parlato ai microfoni di Dazn:

“Oggi la partita non è andata bene a differenza di mercoledi. Potevamo anche pareggiarla ma la testa è già alla prossima (semifinale di Coppa Italia con il Napoli). Ho sofferto molto in questi mesi a causa dell’infortunio, ma ero tranquillo quando vedevo la squadra giocare. Sono contento di essere tornato anche se speravo in una vittoria. Il mister ha tante scelte, abbiamo tutti caratteristiche diverse. La Coppa Italia è un nostro obiettivo, ci aspettano due partite difficili con il Napoli. Dovremmo lottare molto per portarla a casa. Sarebbe bello vincere qualcosa dopo questi quattro anni“.

