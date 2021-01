Atalanta-Lazio, Radu: “Gara preparata nel migliore dei modi, esultiamo sempre con i nostri tifosi nonostante la loro assenza”

La Lazio vince a Bergamo battendo l’Atalanta per 1-3. Una grande prova da parte della squadra di Inzaghi, soprattutto del reparto difensivo, che ha praticamente annullato l’attacco nerazzurro. Al termine della gara, il leader della difesa Stefan Radu è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, per commentare l’ottimo successo ottenuto oggi.

Questo le sue parole:

“Il gruppo si è ritrovato e si è visto nelle ultime partite. La nostra esultanza è ormai prassi dopo il match, andiamo comunque ad esultare con i nostri tifosi nonostante la loro assenza. Anche mercoledì abbiamo svolto un’ottima gara, meritavamo di superare il turno, ma comunque la prestazione di oggi è stata concentrata e consapevole di non voler perdere una sfida del genere. Il mister ha preparato la gara nel migliore dei modi, io avevo il compito di non far girare Ilicic, l’obbiettivo era quello di non concedere nulla, cercando di farli avvicinare il meno possibile alla nostra porta. Sarebbe stato un peccato prendere il secondo goal perché non lo meritavano assolutamente il pareggio, ma noi siamo stati bravi a non mollare e a trovare poi la terza rete nel finale.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: