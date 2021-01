Atalanta-Lazio, Reina nel pre-partita: “Servirà grande personalità”

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Atalanta-Lazio. Il portiere della Lazio, Reina, è intervenuto così ai microfoni di Lazio Style Radio. Le sue parole:

“Sicuramente in campionato è stato un inizio non all’altezza, poi mano a mano ci siamo ripresi. La squadra adesso ha più consapevolezza e sicurezza e dobbiamo mantenere questo momento.

Siamo due squadre che si conoscono molto bene, sappiamo entrambi cosa ci aspetta. Mercoledì abbiamo fatto una grandissima gara, ci sono state molte cose positive ma dobbiamo essere più solidi in difesa e concedere molto meno all’avversario. Dobbiamo fare una partita simile subendo sicuramente meno.

Una squadra che da parecchio tempo gioca così non cambia quasi mai, quindi la partita sarà quella. Dovremo avere grande personalità”.

Successivamente è intervenuto anche ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole: “La soglia dell’attenzione dei portieri è sempre alta, sia quando subisci poco che, soprattutto quando subisci di più, sei più attivo. Speriamo che oggi subiremo poco. Dobbiamo essere più solidi rispetto alla gara di mercoledì”

